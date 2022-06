Ex-topman luchthaven Luik in cel: hij gaf vrienden nepjobs en trakteerde zichzelf op dure etentjes, luxehotels en een wijnkelder op kosten van belastingbetaler

Dashcam­beel­den tonen hoe bestuurder nipt drie personen op E17 kan ontwijken

Op de E17 ter hoogte van Kruibeke is een bestuurder aan een zwaar ongeval ontsnapt. Hij probeerde een trage middenvakrijder voorbij te steken. Maar hierdoor stoot hij bijna op twee andere wagens én drie personen op de linkerrijstrook. Daar was een ongeval gebeurd en stond een wagen dwars over de baan. Levensgevaarlijk.

