Ex-sporters over hun gevecht met de weegschaal na hun carrière: “Intussen sta ik na een kwartier voetballen te hijgen”

Droge, zonnige paasmaan­dag met temperatu­ren tot 20 graden

Het blijft vandaag droog en (vrij) zonnig met in de loop van de dag meer en meer hoge sluierbewolking vanaf het westen. In de late namiddag verschijnt er ook middelhoge bewolking in het westen van het land. De maxima liggen tussen 15 graden op de Ardense toppen en 19 of lokaal 20 graden in het centrum, meldt het KMI.

7:57