Ex-schoondochter van barones Myriam Ullens (70) reageert op moord: “Ik keur het niet goed, maar ik begrijp het wel”

Op woensdag 29 maart reed de 57-jarige Nicolas Ullens (voluit: Ullens de Schooten) de wagen van zijn vader Guy Ullens (88) en stiefmoeder Myriam Ullens (70) aan voor de riante villa van het echtpaar in Ohain. De gezinsleden hadden daarvoor naar verluidt een hevige discussie over geldzaken gehad. Na de aanrijding stapte Nicolas uit zijn wagen en schoot hij zes keer op Myriam, die ter plaatse overleed. Guy Ullens raakte gewond, maar overleefde de aanval. Na de moord ging Nicolas zichzelf aangeven bij de politie.

KIJK. De Waalse barones Myriam Ullens (70) werd in maart doodgeschoten voor haar woning

Een erfeniskwestie zou het belangrijkste motief voor de moord zijn. Sommige bronnen beweren dat Myriam geweigerd zou hebben om de huwelijkskosten van Nicolas te betalen. De barones wordt er ook van verdacht het familiefortuin te hebben verkwist en haar twee eigen kinderen financieel te hebben bevoordeeld ten koste van haar drie stiefzonen en -dochter.

Ze was een manipula­tor. Ze speelde met mensen als met legoblok­jes Caroline d’Andrea, ex-schoondochter van barones Myriam Ullens

“Verbaasd dat het niet eerder is gebeurd”

Over de zaak is al veel gezegd en geschreven, maar nu reageert ook Caroline d’Andrea, die acht jaar samen was met Myriams zoon Gilles Lemaire. De scenarioschrijfster woont in Griekenland, waar ze ooit een huis met Lemaire had. Caroline heeft een oudere zoon uit haar eerste huwelijk en heeft ook een zoon met Lemaire, die volgens haar “een afwezige vader” is.

De ex-schoondochter van de vermoorde barones is naar eigen zeggen “opgelucht” door haar dood. “Wat Myriam de kinderen van de baron heeft aangedaan, is niets vergeleken met wat ik heb meegemaakt”, zegt ze. Volgens Caroline was Myriam “een manipulator die mijn leven heeft kapotgemaakt”. “Ik keur de moord niet goed, maar ik begrijp het wel. Het verbaast me dat het niet eerder is gebeurd”, klinkt het. Caroline beweert dat Myriam haar verbood om haar zoon te zien. “In die acht jaar tijd heb ik hem maar 38 dagen kunnen zien. Sinds ze er niet meer is, kan ik hem terugzien. Hij is ondertussen volwassen geworden.”

KIJK. Stiefzoon Nicolas Ullens gaf zichzelf na de moord aan bij de politie

Dat Myriam haar eigen kinderen financieel voortrok, bevestigt Caroline. In de rechtbank zei haar advocaat eerder al dat Gilles “elke maand tussen de 10.000 en 15.000 euro ontving van de familie Ullens de Schooten, die ook het schoolgeld van de kinderen voor haar rekening nam”.

Maar volgens Caroline waren niet enkel geldzaken de oorzaak van de familiale spanningen. “Het is waar wat Nicolas zegt: Myriam deed er alles aan om hen bij hun vader weg te houden. Ze speelde met mensen als met legoblokjes. Ze schopte me het huis uit nadat ze mijn kind had afgepakt, ook al had ik de voogdij”, aldus Caroline, die beweert dat ze ook meermaals fysiek werd aangevallen.