Ex-rechtbankvoorzitter Hennart (67) sluit politieke carrière niet uit

Frans-Belgische netwerk opgerold dat in vrachtwa­gens inbrak: “Winsten uit de diefstal­len liggen hoger dan een miljoen euro”

9 februari In Rijsel, in het noorden van Frankrijk, en in België zijn begin februari dertien mensen opgepakt in een onderzoek naar een crimineel netwerk dat in vrachtwagens inbrak en voor meer dan 1 miljoen euro goederen stal, zo heeft de Franse gerechtelijke politie dinsdag meegedeeld.