Ex-postbaas Van Avermaet in staat van beschuldiging in VS

"Juridische discussie" over ontslagver­goe­ding ex-CEO bpost

23 maart Er is een "juridische discussie" aan de gang tussen de raad van bestuur van bpost en de ontslagen CEO Jean-Paul Van Avermaet over zijn ontslagvoorwaarden en -vergoeding. Het is niet uitgesloten dat die discussie uiteindelijk voor de rechtbank zal worden beslecht. Dat heeft minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) dinsdag gezegd in de Kamercommissie Mobiliteit. Intussen lijken de vakbonden bereid om het sociaal overleg een nieuwe kans te geven.