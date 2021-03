Ex-politiebaas Glenn Audenaert vervolgd voor corruptie bij keuze hoofdzetel

Arrestatie Nederland­se vastgoed­mag­naat kadert in corruptie-onderzoek Glenn Audenaert

5 augustus De Nederlandse vastgoedmagnaat die op het Italiaanse Capri aan boord van een luxejacht gearresteerd werd, is opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de onderzoeksrechter in Dendermonde. Dat bevestigt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen, dat geen verdere details geeft. Het gaat om Frank Zweegers, die genoemd wordt in het corruptie-onderzoek rond Glenn Audenaert, de voormalige directeur van de federale gerechtelijke politie in Brussel.