Ex-Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof blijft actief in pretparkwereld als bestuurder, “maar zal geen dagelijks contact hebben met personeel”

OPROEP. Ongeval met vluchtmis­drijf: wat als er wel onmiddel­lijk hulp was geboden?

De uren na een ongeval zijn van levensbelang. Niet zelden had de uitkomst voor een slachtoffer anders kunnen zijn mocht er geen vluchtmisdrijf zijn gepleegd. Had de aanrijder eerste hulp toegediend of simpelweg de hulpdiensten gebeld, was een leven gespaard gebleven. Wij zijn op zoek naar getuigenissen van nabestaanden van zo’n dramatisch ongeval met vluchtmisdrijf. Wil u getuigen, neem dan contact op met marc.coppens@dpgmedia.be. Vergeet uw telefoonnummer niet te vermelden zodat we contact kunnen opnemen.