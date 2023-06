Ex-partners hebben geen enkel goed woord over voor Jurgen D.: “Je kon op het ene moment zijn godin zijn, en vervolgens was je het vuil van de straat”

Vriendin­nen van Ilse Uyt­tersprot getuigen over Jurgen D.: “Ik vond zijn gedrag niet oké. ‘Het is geen kind’, zei ik haar”

De anekdotes over Jurgen D. die de vriendinnen van Ilse Uyttersprot vertelden, waren veelzeggend. Dat zag ook onze reporter in de assisenzaal. Het verhaal van vriendin Katrin over het glas wijn, de anekdote van vriendin Carla over het incident met het wedstrijdje petanque... Achter de façade bleek een bezitterig man te zitten.