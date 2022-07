Ex-nieuwsanker Hadja Lahbib (52) volgt Sophie Wilmès (MR) op als minister in federale regering

Belgische begroting dreigt verder op te lopen: De Bleeker roept opnieuw op tot hervormin­gen op lange termijn "al is dat niet wat kiezers willen horen"

“Ik hoop nu toch dat het doordringt dat we de moed moeten hebben om hervormingen op lange termijn door te voeren, ook al is dat niet wat onze kiezers op korte termijn willen horen.” Dat heeft staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) vrijdag gezegd in ‘De Ochtend’ op VRT Radio 1. Ze reageerde daarmee op een nieuw rapport van het Monitoringcomité, waarin grote begrotingstekorten worden voorspeld.

10:14