Ex-minister Labille (PS) vecht boete voor verspreiding voorkennis fusieplannen bpost en PostNL aan: “Choquerend”

Tijdens een radio-uitzending van de RTBF op 27 mei 2016 - op het ogenblik dat de regering druk in onderhandeling was over de overname van het Nederlandse postbedrijf PostNL door bpost - deelde Labille, momenteel grote baas van het ziekenfonds Solidaris, een “primeur” mee. Hij kondigde aan dat de overheid op het punt stond haar overheidsbelang in bpost te verkopen, waardoor het postbedrijf deels een privébedrijf zou worden. Niet veel later lekte uit dat Labille het had over fusiegesprekken tussen bpost en PostNL.