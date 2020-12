Ex-minister Karel Pinxten “moet twee derde pensioenrechten ontnomen worden” na fraudebeschuldigingen

Pinxten was tussen maart 2006 en april 2018 het Belgische lid van de Rekenkamer, waarbij hij nota bene zelf de begrotingen en financieringen van Europese instellingen tegen het licht moest houden. Een onderzoek van het Europees anti-fraudeagentschap OLAF bracht echter aan het licht dat de voormalige minister van Defensie en Landbouw "misbruik van financiële middelen" kan aangewreven worden, ten belope van ongeveer 500.000 euro. Zo zou Pinxten privé-luxereizen naar Cuba, jachtuitstapjes naar Frankrijk en bezoeken aan een wijngaard die hij wilde kopen in de Bourgogne, allemaal ingediend hebben als dienstuitgaven.

Gewapend met het OLAF-rapport trok de Rekenkamer naar het Europees Hof van Justitie, met de vraag de pensioenrechten van Pinxten in te trekken. Volgens de Rekenkamer zou Pinxten niet alleen financieel misbruik maar ook verzekeringsfraude gepleegd hebben, en zou hij een handelsvennootschap beheerd hebben en aan politiek gedaan hebben, ook al was hem dat als auditeur bij de Rekenkamer verboden.

In de zaak heeft de advocaat-generaal van het Hof nu zijn advies klaar , in afwachting van het arrest van de rechters. Volgens de advocaat-generaal is het bewezen dat Pinxten zijn verplichtingen als auditeur, die vastgelegd zijn in het Europees verdrag, niet is nagekomen. Hij zou dan ook twee derde van zijn pensioenrechten moeten worden ontnomen.

Karel Pinxten was in de jaren 90 voor de CVP, de huidige CD&V, minister van Defensie en later van Landbouw. In die functie nam hij 1999 ontslag na het dioxineschandaal. In 2002 stapte hij over naar Open Vld.