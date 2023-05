Ex-medewerkers schetsen onthutsend beeld over hondenverkoper: “Hij vroeg me om een nog levende pup in een vuilniszak te steken en weg te gooien”

Ex-werknemers schetsen een onthutsend beeld over hondenverkoper Happy Doggy in Boechout, waar de politie vorige week tien honden en twee dode pups in beslag nam. Het personeel kreeg er naar eigen zeggen jarenlang zwijgplicht opgelegd, maar nu vertellen vijf ex-medewerkers de horrorverhalen. Ze getuigen over hoe de zaakvoerder opschepte met het geweld op de dieren en over zijn verkooptactiek om honden snel aan potentiële klanten te binden.