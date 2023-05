Ex-medewerkers getuigen over 'divagedrag' Assita Kanko (N-VA): “Ik moest haar handtas dragen”

Update Vakbonden vrezen voor spanningen rond le­raars-specialis­ten die 250 euro netto per maand extra kunnen verdienen

Vanaf 1 september krijgen scholen de mogelijkheid om leerkracht-specialisten aan te duiden. Die zullen zo’n 5.700 euro bruto per jaar extra verdienen of 250 euro netto per maand. Zo komt er voor het eerst loondifferentiatie tussen leerkrachten, meldt ‘De Standaard’. De onderwijsvakbonden vrezen dat de maatregel zal leiden tot frictie in de leraarskamers.