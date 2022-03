Ex-leerling aangehouden voor moord op juf Mieke: motief terug te brengen naar incident in 2e leerjaar dertig jaar terug

Faroek Özgünes: “Verdachte moord op juf Mieke was in het nauw gedreven: hij wist dat hij zou worden ontmaskerd en nam de vlucht vooruit”

Gunter U., de 37-jarige oud-leerling die de moord op juf Mieke heeft bekend, is niet zelf naar de politie gestapt. “Hij was in het nauw gedreven. Hij wist dat hij zou worden ontmaskerd. Hij koos daarom voor de vlucht vooruit”, zegt onze gerechtsjournalist Faroek Özgünes. Over het motief van de vermoedelijke dader is nog niets bekend, maar “als je weet dat juf Mieke met 101 messteken is afgemaakt, dan weet je dat daar heel veel woede en frustratie, heel veel emotie achter zat”, aldus nog Özgünes.

