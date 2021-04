Ex-kankerpatiënten worden gediscrimineerd tijdens zoektocht naar werk

Het 'gat' op het cv had wel degelijk een negatief effect op de aanwervingskansen. Wie geen werkonderbreking kende in het recente verleden, werd in het experiment 4 procentpunten vaker uitgenodigd voor een jobgesprek. "Dit lijkt een klein getal, maar het effect van een kankerervaring op het cv was bijvoorbeeld groter dan een 10 jaar oudere leeftijd of dan een engagement als vrijwilliger, waarvan eerder onderzoek concludeerde dat het een enorme troef is voor het cv", verklaart onderzoeker Adelina Sharipova (UGent). De recruiters vrezen vooral dat het ziekteverzuim hoger zal zijn bij ex-kankerpatiënten.