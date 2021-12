Ex-gangster legt nieuwe verklaringen af over Bende van Nijvel: “Het waren mijn kompanen De Staercke en Salesse”

De Brusselse ex-gangster Alain Moussa (70) heeft bij het gerecht nieuwe verklaringen afgelegd over de Bende van Nijvel. Dat meldt het Nieuwsblad. “Het waren mijn toenmalige bendeleden De Staercke en Salesse”, verklaarde Alain Moussa afgelopen donderdag tegen de politie in ­Nijvel. De Staercke doet de beschuldigingen af als onzin: “Moussa is een drugsverslaafde, immer dronken mythomaan.”

Philippe De Staercke en Dominique Salesse waren in de jaren tachtig lid van de ‘Bende van Baasrode’. Die bende, ook wel bende De Staercke genoemd, pleegde in de jaren tachtig gelijklopend met de Bende van Nijvel tientallen gewapende overvallen op onder meer geldtransporten. Ze waren gekend om hun ‘militaire precisie’ tijdens het plegen van hun overvallen.

De Staercke gold jarenlang als hoofdverdachte in het dossier van de Bende van Nijvel, maar hij werd in mei 2001 buiten vervolging gesteld wegens gebrek aan bewijzen. Hij moest in het kader van deze nieuwe grootschalige stap van het parket in december vorig jaar opnieuw DNA afstaan. Ook hij schreeuwt al jaren zijn onschuld uit, en gaat er prat op dat zijn Bende van Baasrode nooit slachtoffers maakte, in tegenstelling tot de 28 doden en 40 gewonden van de Bende van Nijvel.

“Het kwam allemaal van hogerop”

Alain Moussa maakte korte tijd deel uit van de Bende van Baas­rode. Hij ontkende altijd dat hij of de anderen iets te maken hebben gehad met de Bende, maar wijzigt nu toch zijn verklaring. Ook op zijn Facebookpagina doet Moussa, die naar eigen zeggen al meer dan een jaar geen drugs meer gebruikt, enkele “onthullingen”. “Het ­waren De Staerke en Salesse”, schreef hij op kerstavond. “Ik zou nog meer kunnen vertellen. Het kwam allemaal van hogerop”. De beweringen blijven voor de rest vaag.

Moussa zegt dat hij met deze onthullingen voor eens en altijd “een punt wil zetten achter zijn gangsterloopbaan”. De man is sinds zijn verklaring ondergedoken. Het federaal parket onderzoekt de zaak en wil niets kwijt.

“Ik maak me niet ongerust”

Philippe De Staerke reageert in het Nieuwsblad wel op de aantijging. “Moussa is een drugsverslaafde en een dronken mythomaan. Ik ben al jaren de zondebok. Ik maak me niet ongerust. Ik ben buiten vervolging gesteld door drie rechtscolleges”, klinkt het.

Bij hold-ups op warenhuizen en andere aan de Bende van Nijvel toegeschreven feiten vielen tussen 1982 en 1985 minstens 28 doden, wat de overvallenreeks de grootste na-oorlogse geweldsspiraal in ons land maakt. Meer dan 35 jaar later blijft er een waas van mysterie over de Bende hangen. De hele zaak verjaart in 2025.