Ex dreigt met rechtszaak: slachtoffer weggeknipt uit tv-reeks Hilde Van Mieghem over partnergeweld

Antwerpen Astronau­ten van ISS nemen kaas van Kaasaffineurs Van Tricht mee in de ruimte

10:30 Astronauten in het Internationaal Space Station aperitieven sinds kort met Old Farmdal, een West-Vlaamse topkaas die Kaasaffineurs Van Tricht naar de VS exporteert en van daaruit de ruimte laat insturen. Astronaut Shannon Walker zette Old Farmdal op haar boodschappenlijstje en kreeg de smaakvolle kaas prompt geleverd. Zo kan ze samen met haar drie Amerikaanse, twee Russische en een Japanse collega tijdens hun missie op zo’n 355 kilometer hoogte van de West-Vlaamse delicatesse genieten.