'Ewa drerrie' en 'simp' zijn Kinderwoord en Tienerwoord van het Jaar: dit is wat ze betekenen

Karma

Vorig jaar won 'karma’. Dat wil zeggen 'alles wat we doen, denken of zeggen, komt uiteindelijk weer bij onszelf terug'. De vorige kinderwoorden van het jaar waren 'boeie' in 2018, 'ewa ja' in 2017, 'dab' in 2016, 'beire' in 2015, 'OMG' in 2014, 'yolo' in 2013, 'kingsize' in 2012 en 'boeieeeuh! ' in 2011.