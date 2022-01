Evi Hanssen: “Je kan strijden voor vanalles. Maar als je al niet gewoon vriendelijk kan zijn tegen je buurman, láát het dan”

Vandaag wordt Dean (4) begraven: klasgenoot­jes zullen sterretjes strooien in de kerk

Kleuters zullen vandaag in de Sint-Laurentiuskerk in het Oost-Vlaamse Verrebroek sterretjes strooien, ter nagedachtenis van hun klasgenootje en vriend Dean Verberckmoes (4). De jongen werd dood teruggevonden in Zeeland, nadat twee vrienden van zijn moeder hadden beloofd op hem te passen. De mama van het slachtoffer zal tijdens de plechtigheid een brief laten voorlezen. “Om dat zelf te doen, is ze te zwaar aangeslagen.”

29 januari