Event Confederatie: "Vandaag is het officieel, sector zit jaar zonder werk”

In een poging om de corona-epidemie in ons land in te dijken, heeft de Vlaamse regering vandaag beslist om alle evenementen te schrappen. Ook cultuurhuizen moeten dicht.

Volgens Schaubroeck zullen de nieuwe maatregelen niet veel invloed hebben op de sector omdat die in feite al maandenlang zo goed als volledig stilligt. "Dit is de realiteit al sinds acht maanden. En aangezien het drie tot vier maanden duurt om weer op te starten, betekent dit dat wij zeker een jaar werkloos zijn." Jaarlijks vinden er in België zo'n 70.000 evenementen plaats, terwijl dat sinds de coronacrisis is teruggevallen op 1 à 2 procent, klinkt het nog.

De organisatie heeft daarom premier Alexander De Croo opgeroepen om een "reconversieplan" op te maken met structurele maatregelen voor de sector dat een lange periode beslaat. "Net zoals dit is gebeurd in voor de steenkoolmijnen en de automotivesector zoals Ford Genk hebben wij nood aan een reconversieplan. Wij zijn een zeer levensvatbare sector met - in normale omstandigheden - gezonde kmo's. Los van de economische waarde dragen wij trouwens ook veel bij aan het maatschappelijk geluk. De overheid moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen", aldus Schaubroeck nog.