Evenementensector ziet lichtpuntje aan het einde van de tunnel

Het binnenplan is pas in juni in zicht. "Het is jammer dat binnenactiviteiten niet eerder kunnen doorgaan", zegt Sioen. "Het cultureel seizoen loopt stilaan ten einde. Heel wat kunstenaars en cultuurmedewerkers kunnen al lang niet meer aan de slag." Mensen die in de cultuur- en evenementsector werken, worden moedeloos en hebben nood aan concrete plannen die ingaan op concrete data, een exitplan dus, klinkt het bij de Crisiscel Cultuur. Dat is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars, cultuurmedewerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. Het is de Crisiscel dus niet alleen om theatervoorstellingen en concerten, maar ook om beurzen, sportevenementen en trouwerijen te doen.

Proefprojecten

Vanaf 26 april zullen proefprojecten in de cultuursector, evenementensector en sport georganiseerd worden. "Die proefprojecten moeten ons helpen om de heropeningen goed te kunnen voorbereiden en moeten de basis zijn van een nieuwe aanpak die gebaseerd is op risicobeheersing", zei premier De Croo woensdag op de persconferentie na het Overlegcomité. Die projecten doen in de cultuur- en evenementensector toch wel wat wenkbrauwen rijzen. "Wij hebben het gevoel, nee, wij weten dat wij al 55.000 evenementen veilig hebben georganiseerd. In Nederland waren er geen evenementen zoals wij ze hier kenden in de zomermaanden: wij zijn al lang klaar om evenementen veilig te organiseren", zegt Sioen. Met het Covid Event Risk Model (CERM) en het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) beschikken de cultuur- en evenementensector al over protocollen die afgestemd zijn met virologen en die gebaseerd zijn op risicobeheersing, meent de Crisiscel. "Vertrouwen is heel belangrijk: we vragen om vertrouwen in sectoren met zoveel expertise op zak", zegt Sioen.