Evenementensector wéét hoe ze kan helpen: “Binnen 72 uur zijn wij klaar om 10.000 mensen per dág te vaccineren”

Logeren op de camping was populair­ste 'staycation' in 2020

6 januari De coronapandemie zorgde ervoor dat we in de zomer van 2020 vaker voor een vakantie op de camping kozen dan we in 2019 deden. Ook vakantiewoningen en appartementen waar gezinnen in hun eigen bubbel konden verblijven, kregen in die periode geen coronaklappen. Integendeel, vooral in september ging het bijna even goed als andere jaren.