Evenementensector spreekt van “zwarte woensdag” na nieuwe maatregelen

“Deze beslissing is een mokerslag voor onze sector”, zegt Schauwbroeck. “Opdrachtgevers zien dit niet zitten en bezoekers waarschijnlijk nog minder, onze sector wordt gemuilkorfd met een mondmasker. De sociale beleving is daarmee helemaal weg.” Een mondmasker vermijden door sneltesten te doen, is volgens de sector niet haalbaar. “Sneltesten ter plekke als alternatief voor het mondmasker is mooi op papier. In realiteit is dat volgens EC een zware belasting operationeel en financieel en vaak een onmogelijke opdracht, zeker voor grote aantallen.”

De sector pleit dan ook voor het heractiveren van de steunmaatregelen. “De sector kon tot nog toe amper twee maand werken sinds maart 2020, en dan nog met het rigoureus toepassen van het CST. Zonder financiële steun komen wij winter 2022 niet door”.

Wel is de sector vrij positief over de uniformiteit van de maatregelen. “De maatregelen zijn duidelijk, tenzij er terug sheriffs opstaan op provinciaal of lokaal niveau. Het schrappen van vele lokale events genre kerstmarkten zorgen net voor een grotere mobiliteit en extra concentratie op andere gelegenheden. Het is een utopie te denken dat de bevolking geen ontspanning zal zoeken. Wij zijn ervan overtuigd dat men ons beter als partners betrekt bij het beleid om veilig te organiseren dan slecht te verbieden.”

“Liever sluiten”

De mondmaskerplicht is niet haalbaar, vinden ook de uitbaters van discotheken en andere nightlife-evenementen. Vertegenwoordigers van de sector uit het hele land zaten vandaag samen op een besloten vergadering, om de stand van zaken tijdens de coronacrisis te bespreken. “Er heerste teleurstelling dat we weer moesten samenkomen om bijkomende maatregelen te bespreken”, zegt Full Circle-organisator Jochem Peeters. “Dit gaat onze sector weer zwaar treffen. We zijn trouwens al zwaar getroffen, want na de politieke uitspraken zondag zagen de uitbaters hun ticketverkoop meteen kelderen.”

“Wij kunnen niet naast elke bezoeker een politieman zetten om te controleren dat hij zijn mondmasker op heeft”, zegt Tijs Vandenbroucke, managing director van nachtclub Radar in Lokeren. “Het alternatief, zelftests afnemen aan de ingang, valt praktisch niet te organiseren.”

De meeste uitbaters verkiezen een verplichte sluiting met steunmaatregelen boven open blijven met deze verstrengingen. “Maar die steun is er vandaag zo goed als niet”, zegt Peeters.

Huwelijksfeesten

De huwelijkssector is over het algemeen wel tevreden over de beslissingen van het Overlegcomité. "Wij zijn een tevreden sector. Wij zijn heel blij dat er geen sectoren worden gesloten. Het is heel goed dat het Overlegcomité het advies niet heeft gevolgd om huwelijken te beperken tot 50 personen", aldus Cynthia De Clercq, woordvoerder van de federatie van huwelijksleveranciers.

Wel moet voortaan gewerkt worden met het zogenoemde CST+ vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. Dat betekent dat gasten op een huwelijksfeest vanaf 50 personen een Covid Safe Ticket moeten tonen en een mondmasker moeten dragen wanneer zij niet aan tafel zitten. "Dat zal geen golf aan annuleringen veroorzaken. Mensen zijn het zodanig beu om hun huwelijksfeesten uit te stellen dat ze de maatregelen er gewoon bijnemen."

De sector wacht intussen nog op alle details van de maatregelen. "Het is nog even wachten op het Ministerieel Besluit voor we alle details kennen maar we zijn al lang blij dat de sectoren mogen openblijven.