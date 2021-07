Evenementensector kan rekenen op Vlaamse omboekingspremie

Matthias De Caluwe (38), de topman van Horeca Vlaanderen vertelt over zijn bewogen jaar: “Je papa verliezen en zélf vader worden, it’s the circle of life”

13 juni Al heel de coronacrisis verdedigt hij de belangen van de horeca. Van televisiedebat tot onderhandelingstafel: Matthias De Caluwe, CEO van ondernemersfederatie Horeca Vlaanderen, neemt om het vurigst het woord. In die drukke periode van zijn carrière kwam het leven slaan en zalven: hij verloor zijn vader aan kanker. “Terwijl ik ’s ochtends in de tv-studio zat, is hij sneller dan verwacht overleden.” Vijf maanden later werd hij voor het eerst zelf papa van dochtertje Sienna (die trouwens vernoemd werd naar actrice Sienna Miller): “Het was met momenten echt onwezelijk.”