Evenementensector doet warme oproep om maatregelen na te leven

Frustra­ties bij politie die de regels moet handhaven: “Bijna elke corona-interven­tie begint en eindigt met discussies en verwijten”

17:13 Ook na de verstrengde coronamaatregelen blijft de politie inbreuken vaststellen. Voor hen is het allang duidelijk: een klein deel van de bevolking verpest het voor de rest. “Bij sommigen is het draagvlak voor de maatregelen zo goed als nul”, klinkt het. De tijden van sensibilisering zijn achter de rug, streng optreden is de boodschap. “Mensen die overtredingen begaan, weten goed genoeg waarmee ze bezig zijn.”