Evenementen- en cultuursector hoopt op groen licht voor gecontroleerde events

In aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag pleiten Sound of Silence, dat de evenementensector vertegenwoordigt tijdens de coronacrisis, en de Crisiscel Cultuur voor groen licht en een duidelijke roadmap voor gecontroleerde en georganiseerde events. “Gun de bevolking en bovenal de jongeren een veilige uitlaatklep”, klinkt het vandaag in een persbericht.

Al bijna een jaar ligt de evenementen- en cultuursector op apegapen. “Er is nood aan perspectief”, zegt woordvoerder Heidi Vermander van Sound of Silence. “We wachten af wat de overheid vrijdag zal vertellen. Natuurlijk zijn de cijfers aan het stijgen, maar evenementen kunnen coronaproof plaatsvinden, dat hebben we al bewezen vorige zomer.”

Sound of Silence hoopt vooral op een duidelijk standpunt van de regering. “We snakken met z'n allen, bovenal de jongeren naar een veilige uitlaatklep”, zegt Vermander. “Dat bewijzen de massabijeenkomsten aan de kust en in parken tijdens het voorbije zonnige weekend nog maar eens. Dat worden geen grote knuffel- en drankfestijnen, maar gecontroleerde en georganiseerde events.”

Duidelijk perspectief nodig

De Crisiscel Cultuur herinnert de overheid eraan dat op het overlegcomité van 5 februari perspectief beloofd werd. “De moedeloosheid is groot bij de 85.000 mensen die werken in de sector”, staat te lezen in een persbericht. “Honderden projecten staan inmiddels klaar om de dialoog met het publiek aan te gaan, in coronaveilige omstandigheden. Buitenlandse studies wijzen uit dat de kans op besmetting, mits de protocollen worden toegepast, zo goed als nihil is.”

De Crisiscel Cultuur vraagt met aandrang om de volledige sector opnieuw perspectief te bieden: een gefaseerde - op densiteit gebaseerde - heropening geflankeerd door bijgestuurde steunmaatregelen en een plan voor de volledige heropening van de sector, in dialoog. “Vooral voor de zomer is een duidelijk perspectief nodig, want een zomer zoals die van vorig jaar is niet minder dan de nekslag.”

Ten slotte hamert de crisiscel op de erkenning van de rol die kunst en cultuur spelen voor het algemeen mentaal welzijn. De cijfers van het afgelopen jaar zijn hard: het aantal evenementen daalde met 77 procent, de inkomsten met 87 procent - bij muziekfestivals is dat zelfs 99 procent - en componisten zien volgens de Sabam-cijfers hun inkomsten uit auteursrechten teruglopen met ongeveer 80 procent. “Om al die redenen: laat ons toe weer aan het werk te gaan.”