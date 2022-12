'Eveline’ slaat weer toe: Gentse G.R. (29) moet opnieuw naar de gevangenis

Bijna een half miljoen proefdie­ren gebruikt in Belgische laborato­ria in 2021

In 2021 werden bijna een half miljoen dieren gebruikt voor experimenten in Belgische laboratoria. Ten opzichte van 2020 blijft het cijfer in Brussel ongeveer status quo. In Vlaanderen is het aantal wel gestegen, net zoals in Wallonië lichtjes. Dat blijkt donderdag uit cijfers die de drie gewesten afzonderlijk publiceren. Muizen, ratten, konijnen, kippen en zebravissen worden het vaakst gebruikt.

