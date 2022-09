‘Eveline’ slaat in Nederland opnieuw toe, deze keer onder de naam ‘Ariana’

Showbizz Onze journalist betrapte ‘Eveline’ vier jaar geleden al: “Hij zei me: ik heb een seksversla­ving, maar ik kan daarvan genezen. Niet dus”

‘Eveline’ is gevat. De mysterieuze vrouw die Sean Dhondt (36), Peter Van de Veire (48) en Stan Van Samang (41) naaktbeelden en seksfilmpjes ontfutselde, blijkt een 27-jarige man uit Gent. En hij is al heel lang bezig met z’n verwerpelijke praktijken. Onze journalist werd in 2016 benaderd en confronteerde hem met zijn daden. “Hij had per ongeluk berichten gestuurd met zijn eigen telefoonnummer, waardoor zijn échte naam plots opdook”, vertelt hij in Dag Allemaal.

13 oktober