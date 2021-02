Eveline is het gezicht van de Vechtersketting op Wereldkankerdag: “Ik moest kiezen tussen chemo en mijn ongeboren zoontje”

Viroloog Emmanuel André mengt zich in debat over mondmas­kers in tv-studio’s: “Concentra­tie CO2 zegt weinig over ventilatie”

3 februari Viroloog Emmanuel André heeft zich gemengd in de discussie over het al dan niet dragen van een mondmasker in televisiestudio’s. Nadat presentator Bart Schols van De afspraak op Canvas tweette dat het CO2-gehalte in de studio vergelijkbaar was met dat in de buitenlucht - als argument om mondmaskers tijdens interviews achterwege te laten - repliceerde André dat de concentratie CO2 in een grote ruimte weinig zegt over de ventilatie ervan.