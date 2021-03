Evelien (31) wacht al jaar op operatie en IVF, maar ziet alles voor derde keer uitgesteld

Tisselt Jonge pedojagers riskeren 2 jaar cel: “Na het bekijken van filmpjes op YouTube wilden ze het ook eens proberen. Voor de kick”

17:35 Vijf jongeren uit Klein-Brabant en Willebroek moesten zich woensdag voor de rechter verantwoorden voor pedobashing. Nadat ze zich op sociale media hadden voorgedaan als een minderjarig meisje en hadden afgesproken met een jongeman (19) uit Edegem, vielen ze hem eens in de val gelokt onmiddellijk aan. De tiener werd geslagen, bestolen en pas na een half uur vrijgelaten. “Toen ik de beelden van de vermoorde David uit Beveren zag, dacht ik meteen aan deze zaak. Want dit had even erg kunnen aflopen”, zei de advocaat van de tiener op zitting.