Evaluatierapport zet licht op groen voor kernuitstap in 2025

Politie mag coronapas niet meer controle­ren

De politie mag geen Covid Safe Ticket meer scannen op restaurant of elders. Dat staat in een omzendbrief voor politiediensten en parketten van het College van procureurs-Generaal, zo schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg. In Brussel moeten zo wellicht tientallen pv's de vuilnisbak in. "Als de overtreding enkel is vastgesteld door een scan, zullen de pv's inderdaad geseponeerd worden", klinkt het op het parket in Brussel.

6:29