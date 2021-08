Eva Fastag (1917-2021) werkte in Dossin-kazerne verplicht mee aan transport van joden naar Auschwitz: “Ik stuurde hen allemaal de dood in. En ik wìst het niet”

“Niet te begrijpen, dat ik niet wìst dat ik al die mensen richting hun dood stuurde.”, vertelde ze ons vorig jaar zelf nog, op haar 103de nog zo rad van tong als ze ooit typte maar stil, bij deze cruciale zin. Eva Fastag was toen een van de opmerkelijkste getuigen in de Canvasreeks ‘Kinderen van de Holocaust’. En ook aan ons wilde ze nog één keer haar onvoorstelbare verhaal doen. Over de telefoon, want ze woonde de laatste twaalf jaar van haar leven op de plek waar ze donderdag ook is overleden: in een verzorgingstehuis in de kibboets van Tel Aviv, dichtbij haar kinderen en kleinkinderen. Ze vervloekte covid en er was de lockdown waarop ze sakkerde: elke vorm van vrijheidsberoving bleef de rest van haar leven een heikele kwestie. Maar vief was ze nog, evenzeer als bescheiden: “Ik ben niemand. Wat ik vertel gaat over de transporten. Zoals het mijne zijn er veel verhalen."