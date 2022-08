Eva en Brent kochten een huis, verbouwden het en gingen toen voor het eerst samenwonen: “Wat ga je doen met je eerste loon, vroegen mensen. Afbetalen!”

Producent van Häa­gen-Dazs roept tien ijsproduc­ten terug

Voedingsmiddelenproducent General Mills roept verschillende ijsproducten van het merk Häagen-Dazs terug. Het gaat in totaal over tien producten. Na controle is bij die producten residu van gewasbeschermingsmiddel gevonden. Ze worden in alle winkels uit de rekken gehaald.

4 augustus