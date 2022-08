Minder coronaover­tre­ders, meer hooligans: pandemie drukt weer stempel op criminali­teit

De politiediensten hebben 866.588 criminele feiten geregistreerd die in 2021 plaatsvonden. Dat zijn er 12,4 procent minder dan in 2020, blijkt vandaag uit de criminaliteitsstatistieken van de federale politie. De impact van de coronacrisis liet zich ook in 2021 voelen, al woog die lichter op de cijfers dan in 2020.

