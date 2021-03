Eva De Roo: “Niet mijn hele leven moet rock-’n-roll zijn”

Drongen Vrachtwa­gen knalt met te hoge lading tegen brug over de E40 in Drongen

4 maart Een vrachtwagen is donderdagnamiddag met een te hoge lading tegen de brug van de Kloosterstraat over de E40 in Drongen gereden. De onderkant van de brug raakte hierbij ernstig beschadigd. Het Agentschap Wegen en Verkeer is ter plaatse om de schade te onderzoeken.