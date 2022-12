Eva De Bleeker spreekt voor het eerst na haar ontslag: “Premier stuurde mij sindsdien nog enkele whatsappjes”

“Het is nu een maand geleden, ik kijk vooruit, het heeft geen zin om te blijven nastampen. We komen overeen, dat is de belangrijkste boodschap”, zei De Bleeker in De Ochtend over haar relatie met Open Vld. De voormalige staatssecretaris van Begroting richt haar blik dus op de toekomst na “een heftige periode met slapeloze nachten”. Ze had het niet makkelijk toen “plots alles stopte”, die vrijdag 18 november toen haar partij haar dwong ontslag te nemen. De Bleeker kreeg het verwijt dat ze een “materiële fout” had gemaakt in de begroting, maar dat gaf ze in het interview zelf niet toe. “Een begroting opstellen is een raming maken van budgetten die beschikbaar en budgetten die nodig zijn. Dat is geen exacte wetenschap. Er bestaan verschillende visies over en ik heb daar mijn eigen visie over. Maar de begroting is gestemd en nu moeten we verder. Ik heb mijn beslissingen in eer en geweten en weloverwogen genomen. Het is niet aan de orde om alles achteraf te heroverwegen.”