Eva De Bleeker (Open Vld) neemt ontslag na fouten in begroting, ze wordt opgevolgd door Alexia Bertrand

Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken Eva De Bleeker (Open Vld) neemt ontslag. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Deze week bleek dat De Bleeker een “materiële fout" had gemaakt in de begrotingsteksten waardoor het Belgische tekort plots veel groter bleek te zijn. Eerder vandaag zat De Bleeker hierover samen met premier Alexander De Croo en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert. De staatssecretaris zal opgevolgd worden door Alexia Bertrand.

Na overleg met De Croo en Lachaert kondigde De Bleeker aan dat ze ontslag zou nemen. “Ik moet op dit ogenblik helaas concluderen dat het onmogelijk is geworden om te blijven functioneren. Ik besef dat daardoor mijn werk zelf in gevaar zou komen en dat wil ik niet. Het is daarom dat ik besloten heb om mijn ontslag aan te bieden aan mijn partijvoorzitter”, aldus De Bleeker tijdens een korte persconferentie.

Alexia Bertrand zal haar opvolgen. Zij zetelt voor zusterpartij MR als fractieleidster in het Brussels parlement, maar stapt over naar de Vlaamse liberalen. Bertrand is tweetalig en wordt geregeld uitgenodigd als politieke gast op de Vlaamse televisie. Haar naam circuleerde eerder al toen de Franstalige liberalen op zoek moesten naar een opvolgster voor Sophie Wilmès. “Ik wil graag mijn opvolger bijzonder veel succes wensen bij het verderzetten van het werk dat ik begonnen ben.” Bertrand legde inmiddels haar eed af bij de koning.

Deze week bleek dat staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) een “materiële fout” had gemaakt in haar begrotingsteksten in verband met de btw-verlaging op gas en elektriciteit. Er kwam veel reactie van de oppositie, waarna de begrotingsteksten gecorrigeerd werden. Na deze correctie bleken er echter opnieuw fouten in de begrotingsteksten te staan, zo schreef Sander Loones (N-VA-Kamerlid) op Twitter.

Eerste “materiële fout”

Begin oktober raakte de federale regering het eens over de begrotingen van 2023 en 2024. Voor volgend jaar was sprake van een structureel begrotingstekort van 2,9 procent van het bruto binnenlands product, voor het jaar daarna werd gemikt op 3,2 procent. Maar dat is intussen verder uitgediept, aldus Sander Loones. In de definitieve documenten komt het structurele tekort van de federale overheid volgend jaar uit op 3,4 procent van het bbp, in plaats van de aangekondigde 2,9 procent.

Het kabinet van staatssecretaris De Bleeker bevestigde de verslechterde cijfers en wees daarvoor onder meer op de beslissing van de ministerraad eind oktober om de verlaging van de btw op energie te verlengen en daar een hervorming van de accijnzen tegenover te zetten. “Omdat de exacte timing daarvan nog niet gekend is, wordt er rekening gehouden met een extra budgettaire kost. Met de eventuele budgettaire opbrengsten wordt uit voorzichtigheid geen rekening gehouden”, zegt de woordvoerder van staatssecretaris De Bleeker.

