Eva Daeleman over de toenemende mentale problemen: "We grijpen snel naar pillen, maar kan de media alsjeblieft ook wat positiever zijn?”

Overmedicalisering en polarisering

Daarnaast vindt Daeleman dat de media de toenemende mentale problemen niet verder in de hand moet werken. Ze is volgens haar té polariserend. “De hele verslaggeving over COVID19 alleen al is wraakroepend. De krantenkoppen maken mensen extreem bang en bieden allesbehalve hulp om te roeien met de riemen die we hebben. Vroeger leefden we nog in de illusie dat wij mensen vrij waren. Maar we worden gestuurd langs alle kanten. Waarom kan de media ons niet tegen onszelf beschermen? Waarom zie je nauwelijks artikels over de positieve dingen en hoe we het wél leefbaar maken? We denken ons haast ziek. Dit is één van de redenen waarom ik niet meer in het medialandschap werk, het past totaal niet meer bij hoe ik denk en wil zijn”, besluit ze.