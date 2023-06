Eva (32) kreeg pijnlijkste aandoening die er bestaat na banale operatie: “Het was alsof ik inwendig in brand stond”

Het begon allemaal met een kijkoperatie aan haar linkerknie tien jaar geleden. Maar toen Eva Fierens (32) uit het Oost-Vlaamse Lokeren tijdens haar revalidatie steeds méér pijn kreeg in plaats van minder, bleek er toch iets helemaal anders aan de hand te zijn. Na lang zoeken kwam de diagnose van CRPS (complex regionaal pijnsyndroom): een zeldzame zenuwaandoening die zo’n verschroeiende pijn veroorzaakt, dat ze bekend staat als de ‘zelfmoordziekte’. Een remedie was er niet, zo kreeg ze te horen. Tot ze een artikel op HLN las dat haar leven veranderde.

Vier jaar werd Eva toen al gekweld door een onophoudelijke pijn in haar lichaam. “Na die banale operatie tien jaar geleden zwollen mijn beide knieën helemaal op”, vertelt ze aan HLN. “Ze zagen er ontstoken uit en hadden een blauw-rode kleur. De pijn werd steeds ondraaglijker. Het was alsof ik inwendig in brand stond en er de hele tijd messen in me werden gestoken. De kleinste aanraking, zelfs het lichtste zuchtje wind, was een foltering. En die beproeving hield dag en nacht aan.”

De pijn bereidde zich nog uit naar haar beide armen. “Gelukkig in mindere mate”, zegt ze daarover. “Ik kon ze nog altijd gebruiken, in tegenstelling tot mijn benen. Soms was ik maandenlang bedlegerig. Op andere momenten moest ik me behelpen met een rolstoel.”

Pijnmedicatie hielp niet. “Ik werd doorgestuurd naar de pijnkliniek, maar daar was ik niet echt mee geholpen. Ik leerde wel een mentale techniek om de pijnprikkels te verminderen, waardoor ik wel nog kon slapen. Maar dat vroeg enorm veel mentale kracht. Er kwamen ook veel emoties bij kijken, voor mezelf én mijn omgeving. Het is nooit evident als een kind in een gezin lijdt. Het zet alles op zijn kop.”

Eva studeerde op dat moment psychologie. Ze slaagde er nog in om die studie af te maken, maar een ‘normaal’ studentenleven was er voor haar niet bij. “Ik trok me op mezelf terug. Ik wilde niet meer buiten komen en wilde mijn vrienden er niet mee lastigvallen. Ook in medisch opzicht was het moeilijk. Je wil aan de alarmbel trekken, maar ook niet te veel, want anders krijg je ook niet de gepaste hulp.”

Na een zoektocht van anderhalf jaar en ontelbare bezoeken aan verschillende specialisten en zorgverleners werd de diagnose CRPS gesteld. Dat is een auto-immuunziekte, die gepaard gaat met de hoogste pijn op de ‘McGill Pain Index’: erger nog dan bevallen of de amputatie van een vinger of een teen. CRPS is ook bekend als de zelfmoordziekte. Heel wat patiënten kunnen de helse pijn, het onbegrip en de uitzichtloosheid niet aan en stappen uit het leven. Anderen kiezen ervoor om ledematen te amputeren.

De McGill Pain Index.

Bij 80 procent van de patiënten treedt er na zes maanden tot een jaar herstel op, bij de overige 20 procent wordt de aandoening chronisch. Eva zat in die laatste categorie. En om het nog erger te maken: ze bleek uitbehandeld. “Ik zat in een rolstoel, was 66 procent invalide en arbeidsongeschikt verklaard”, vertelt ze.

Daarop ging ze zelf op zoek naar een remedie. Haar “eenzame lijdensweg” noemt ze het. “Ik kon niet geloven dat ik de pijn gewoon zou moeten accepteren. Ik zocht online en offline, op fora, in boeken, wereldwijd. Ik probeerde tientallen klassieke en minder klassieke behandelingen in België, Duitsland, Nederland en Italië. Tevergeefs. De vooruitgang die ik boekte was klein. Maar ik kon wel voorkomen dat ik verder achteruitging.”

Dat was het moment dat ze op het HLN-artikel over Chantelle Baxter (toen 32) stootte. De Australische had ook CRPS en zij bleek geholpen te zijn met een behandeling in de Verenigde Staten. “Ik herinner het me nog goed”, vertelt ze. “Ik sliep beneden in de zetel omdat ik niet meer naar boven raakte. Het was vijf uur in de ochtend. De volgende morgen aan het ontbijt vertelde ik mijn ouders dat het goed zou komen, dat ik iets gevonden had.”

Na twaalf weken was de pijn voor 80 procent weg en had ik geen rolstoel meer nodig. Het leek wel een mirakel Eva Fierens

Eva zocht contact met Chantelle en trok naar de Spero Clinic van chiropractor Katinka van der Merwe in Fayetteville, in de Amerikaanse staat Arkansas. Daar bleek ze intussen ook zenuwschade opgelopen te hebben. Maar er was hoop. “Ik kreeg elke dag ‘neurospiereducatietraining’, iets wat nog totaal onbekend is in Europa, maar wel al een wetenschappelijke basis heeft in de VS”, vertelt ze. “Na twaalf weken was de pijn voor 80 procent weg en had ik geen rolstoel meer nodig. Het leek wel een mirakel.”

Toen ze de kans kreeg om een opleiding te volgen in de Spero Clinic en er stage te lopen, hapte ze meteen toe. Die kennis gebruikte ze vervolgens om anderen te helpen. Eerst in een groepspraktijk in Melle, nu in haar eigen zaak NeuroREACT, waar ze vaak uitbehandelde pijnpatiënten bijstaat. “Ik zette de stap omdat ik een heel apart publiek had en een wachtlijst van een jaar”, zegt ze. “Heel wat huisartsen en pijnspecialisten sturen patiënten naar me door. De ene specialist staat wel soms meer open voor iets nieuws dan de andere.”

Haar levensmissie is nu CRPS de wereld uit helpen en pijnpatiënten hun leven teruggeven. Zelf geniet ze nu met volle teugen. “Ik ben intussen helemaal pijnvrij”, zegt ze. “Het is soms nog wennen om weer een normaal leven te hebben. Maar het is heerlijk. Ik geniet nu meer dan ooit van activiteiten. Ik vind het nog altijd ongelofelijk dat ik weer kan zwemmen of op reis kan gaan en elke dag 15 kilometer kan wandelen in de bergen. En dat ik zelfs in de Lokerse Triatlon Club zit. Dat geeft me een gevoel van intens geluk.”

