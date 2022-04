Euthanasie bij dementie stapje dichterbij: CD&V wil debat aangaan

Uitvinder zelfmoord­ca­bi­nes bedenkt euthanasie­me­tho­de voor alzheimer-patiënten: “Zo ligt de beslissing volledig bij hen”

Euthanasie-activist Philip Nitschke (74), ook wel ‘Dokter Dood’ genoemd, haalde enkele jaren geleden het nieuws met zijn ‘zelfmoordcabines’. Inmiddels is hij alweer bezig aan een radicaler idee: een implantaat waardoor mensen met alzheimer jaren op voorhand kunnen beslissen wanneer ze sterven. Even briljant als luguber, maar is het wel ethisch? Huisarts en UGent-consulent Marc Cosyns: “In de ethiek die stelt dat zelfbeschikking het hoogste goed is, zou je kunnen zeggen dat dit het summum is.”

