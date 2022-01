Eurowings vliegt binnenkort van Brussels Airport naar Pristina

VSV start verkeers­cam­pag­ne: "Stop op tijd voor een powernap”

De hele maand februari voert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) campagne met de boodschap “stop op tijd voor een powernap”. In slaap vallen tijdens het rijden is even gevaarlijk als drinken en rijden. Bestuurders die al een lange tijd wakker zijn en nog de baan op moeten, vaak in de late avond of ‘s nachts, hebben baat bij een kort dutje van minstens acht minuten tot een kwartiertje om de alertheid terug op peil te brengen.

10:23