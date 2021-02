Europol-topvrouw Catherine De Bolle waarschuwt: “Er doen valse vaccins de ronde”

In een interview met De Zondag waarschuwt Europol-topvrouw Catherine De Bolle voor criminelen die misbruik maken van de wereldwijde corona-epidemie. “Criminelen doen gouden zaken in coronatijden. Sommige mensen zijn echt élk moreel kompas verloren in deze crisis.” Een van de criminele praktijken waar de Europol-topvrouw voor waarschuwt is het circuleren van valse coronavaccins.

Europol monitort heel specifiek de coronacriminaliteit en bevestigt dat ook criminelen zich weten aan te passen aan de pandemie en opportuniteiten vinden. “Dat is omdat zij profiteren van de zwakke plekken in de samenleving. In deze crisis worden vooral kwetsbare mensen uitgebuit.”

De Bolle waarschuwt onder andere voor het circuleren van valse vaccins. “We zijn deze week gestart met de ondersteuning van een lidstaat waar valse vaccins gevonden zijn. Ik mag nog niet vrijgeven welk land dat is. Mijn excuses. Maar er doen dus valse vaccins de ronde. Dat is opvallend, want die worden eigenlijk verdeeld door de overheid”.

Volgens De Bolle is het goed mogelijk dat er ook in andere Europese landen valse vaccins circuleren. “ Er is grote onzekerheid in deze crisis. Veel mensen zijn bang. Criminelen spelen daarop in. Ze zoeken de angsten en buiten die uit. Dat heeft al geleid tot valse mondmaskers, valse certificaten voor negatieve coronatesten en nu ook valse vaccins”.

De Bolle is dan ook zeer duidelijk in haar advies: “Ik wil écht aanraden om geen medicatie te kopen op dubieuze websites. Ga naar uw apotheek. Daar bent u zeker”.

Ook andere vormen van criminaliteit

In het interview herhaalt de Europol-topvrouw ook haar waarschuwing voor een toename in onlinekindermisbruik: “Corona leidt tot een explosieve stijging daarvan. In sommige lidstaten is het aantal meldingen verdubbeld, in andere zelfs maal drie. We zien die stijging al van in het begin van de crisis”.

Ook de toenemende radicalisering door de strenge coronamaatregelen is een bezorgdheid van Europol: “We zien dat niet alleen jihadi’s, maar ook extreemrechtse én extreemlinkse groepen het virus misbruiken om radicale boodschappen te verspreiden, vooral via sociale media.”