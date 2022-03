Europese miljardenfactuur dreigt voor Verenigd Koninkrijk wegens frauduleuze Chinese import

De Croo: Oekraïense crisis doet discussie over kernuit­stap “helemaal evolueren”

De discussie over de energiebevoorrading is sinds het akkoord binnen de federale regering over de kernuitstap, dat dateert van 23 december, helemaal geëvolueerd. Dat is in de eerste plaats te wijten aan de Russische inval in Oekraïne, zo heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) maandag in ‘Matin Première’ op de RTBF-radio gezegd. "De huidige toestand is helemaal anders dan toen we eind december de beslissing namen", aldus De Croo.

7 maart