Europese geneesmiddelenautoriteit geeft geblokkeerde vaccins van J&J niet vrij, VS moeten 60 miljoen dosissen weggooien

De geblokkeerde loten van het coronavaccin van Johnson & Johnson (Janssen) worden niet vrijgegeven. Dat blijkt uit een persbericht van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA. Er wordt niet meegedeeld of die beslissing definitief is en om hoeveel loten het precies gaat. Eerder was sprake van "miljoenen geblokkeerde dosissen". In de VS moeten 60 miljoen dosissen worden weggegooid, meldt The New York Times.