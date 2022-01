Europese coronakaart kleurt op vier regio's na donkerrood

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Het ECDC publiceert elke donderdag een landkaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen met Covid-19 en het aantal positieve coronatesten van de voorbije veertien dagen. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood. Vanaf 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners kleurt de kaart donkerrood. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van maandag 10 tot en met zondag 23 januari.

Vorige week kleurden het grootste deel van Polen en één regio van Hongarije nog grotendeels rood. Ook de zuidelijke helft van Roemenië kleurde nog rood. Op de geactualiseerde kaart blijven slechts vier rode regio’s over: twee in Polen en twee in Roemenië. Hongarije is als 28e land volledig donkerrood geworden.

België kleurt voor de dertiende week op rij donkerrood. Volgens de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano komt ons land uit op een incidentie over de laatste veertien dagen van 4.766.

Wat betekenen de kleurencodes?

Een land of regio kleurt rood in twee gevallen: wanneer de besmettingsgraad per 100.000 inwoners gedurende veertien dagen schommelt tussen 75 en 200 met een positiviteitsratio hoger dan 4 procent óf wanneer de besmettingsgraad hoger is dan 200, ongeacht de positiviteitsratio.

De kleurencodes zijn een aanbeveling voor de EU-lidstaten om voorwaarden op te leggen voor reizigers, zoals verplichte quarantaines of het voorleggen van negatieve tests. Welke dat uiteindelijk worden, bepalen ze zelf. In België betekent een rode kleur in een EU-land dat niet-gevaccineerden vanaf 12 jaar die geen herstelcertificaat hebben zich moeten laten testen als ze uit die zone naar België (terug)reizen. De Belgische overheid past de nieuwe kleurencodes telkens toe op zaterdag.