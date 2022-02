Europese Commissie zet licht op groen voor opname gas en kernenergie in taxonomie

Niet iedereen tevreden met akkoord over energiefac­tuur: “Druppel op een hete plaat”

Er is deze nacht een akkoord bereikt over een compensatie voor de hoge energieprijzen. De Vlaamse oppositiepartijen in de Kamer schieten dat energieakkoord echter af. N-VA noemt de genomen maatregelen “een druppel op een hete plaat”, PVDA spreekt over “boerenbedrog”. Het Netwerk tegen Armoede is dan weer blij dat het sociale tarief wordt verlengd, maar pleit voor bijkomende maatregelen op langere termijn.

