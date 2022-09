Europese Commissie wil haven van Antwerpen doorlichten

Antwerpen Gaf drugscrimi­neel ‘De Algerijn’ opdracht voor brandbom op woning in Deurne? “Identifi­ca­tie via versleutel­de telefoons rammelt langs alle kanten”

Mohamed Reda C., in het Antwerpse drugsmilieu beter bekend als ‘De Algerijn’, riskeert 6 jaar cel voor het organiseren van een aanslag op het huis van een havenarbeider in Deurne. Twee kompanen gooiden een brandbom tegen de gevel, vermoedelijk als vergeldingsactie. Hun schuld is volgens het parket bewezen door telefoongegevens uit het SKY-dossier, maar hun advocaten zijn bijzonder sceptisch. “Was mijn cliënt berichten naar zichzelf aan het sturen, of wat?”

