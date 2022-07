Europese Commissie vraagt België opnieuw om voldoende mensen en middelen voor justitie

Europees groen label voor aardgas en kernener­gie vanaf januari van kracht

Om middernacht is een deadline voor EU-lidstaten verstreken om de plannen van de Europese Commissie nog tegen te houden om bepaalde investeringen in aardgas en kernenergie als groen te classificeren. Eerder waren tegenstanders er al niet in geslaagd om het omstreden voorstel in het Europees Parlement te blokkeren. De regeling, die kadert in het plan van de Europese Commissie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, is vanaf januari 2023 van kracht.

