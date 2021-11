Europese Commissie verwacht 6 procent economische groei in België dit jaar

Zuhal Demir: "Loze beloftes helpen ons klimaat niet vooruit"

Loze beloftes helpen ons klimaat niet vooruit. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in een reactie op de kritiek die ze krijgt van de Activisten van Youth for Climate, gesteund door de Klimaatcoalitie. Ze verwijst onder meer naar de plannen van de federale regering, die rekent op nieuwe gascentrales om de kernuitstap in 2025 mogelijk te maken. Haar recente beslissing om de vergunning voor zo'n gascentrale in Vilvoorde te weigeren, kan onder andere rekenen op begrip van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

10 november