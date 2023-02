Europese Commissie trekt bijna 2 miljoen euro uit voor ontslagen werknemers TNT in Luik

“Kun jij overnemen, Eddy?”: berichtje van sportanker Catherine Van Eylen als haar man en RS­CA-voorzitter Wouter Vandenhau­te in het nieuws is

Een op wraak beluste psychopaat: een artikel in ‘Humo’ is ronduit vernietigend voor Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute. En het brengt ook zijn vrouw, VRT-sportanker Catherine Van Eylen, in een moeilijk parket: “Wanneer in het Journaal over Vandenhaute bericht wordt, moet ze één van haar collega’s vragen om in te vallen.” “Deontologisch helemaal oké”, zegt de VRT. “Het leidt tot behoorlijk wat frictie op de redactievloer.”

